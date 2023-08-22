Ребенок укололся о шприц с наркотиком в машине каршеринга

В Москве девочка получила укол шприцем с мефедроном, который оставил предыдущий клиент каршеринга

Столичные полицейские расследуют новое уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков – поводом стало сообщение о вопиющем нарушении в каршеринге, поступившее в полицию 18 августа. Семейная пара, арендовавшая автомобиль Geely через BelkaCar в Крылатском, заявила, что на выходе из автомобиля их 10-летняя дочь почувствовала боль в ноге.

Быстро осмотрев салон, они обнаружили шприц с неизвестным веществом. Родители повезли ребенка на анализы, а прибывшая позднее экспертиза обнаружила в шприце остатки наркотического вещества мефедрон.

Сообщается, что каршеринг BelkaCar проводит проверку произошедшего. По заявлению пресс-службы компании, сотрудники находятся «на связи с пользователем» и выясняют причины произошедшего.

Также BelkaCar обещает к началу осени внедрить новую систему рейтинга вождения, которая позволит определять нарушителей.

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Источник: РБК, Shot, Mash, РИА Новости

Фото: АГН «Москва»