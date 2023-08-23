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Обломки после этой аварии поезда с грузовиком...

Зрелищный сход поезда после столкновения с фурой – видео

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Столь серьезные меры предосторожности на ж/д переездах не случайны – столкновение с поездом всегда приводит к тяжелым последствиям. Это в очередной раз было продемонстрировано новой аварией с участием фуры и состава.

Поезд столкнулся с полуприцепом, застрявшим на путях, и в результате сошел с рельсов. Произошло это в округе Иберия (штат Луизиана, США). Авария была снята на видео с нескольких ракурсов. Последствия ЧП устраняли почти три дня, перекрыв на это время дороги.

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Видео начинается в момент, когда поезд вот-вот врежется в полуприцеп. После удара в воздух сразу поднимается столб пыли, и результатов аварии не видно. Но тут же показывается съемка столкновения с другой точки, и мы можем уже рассмотреть некоторые детали. Третий кусок видео демонстрирует последствия аварии.

«В результате инцидента сошли с рельсов 20 железнодорожных вагонов и два локомотива, перевозивших смешанный груз. Сообщений о пострадавших или о наличии среди груза опасных материалов не поступало. Железнодорожный переезд оборудован шлагбаумами, фонарями и звонками. Причина инцидента расследуется», – рассказал представитель железнодорожной компании.

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Известно, что состав перевозил опасную акриловую кислоту, но цисцерны с ней повреждены не были.

Местная газета The Daily Iberian сообщила, что водитель грузовика смог выбраться из кабины, а несколько обломков попали в стоявший рядом белый фургон, но никто в нем не пострадал.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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