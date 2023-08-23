Трехдверный Toyota Land Cruiser Prado – чем он лучше

Почему японский производитель отказался от укороченного варианта Прадо

Не так давно Toyota представила новый Land Cruiser Prado. Но выпускаться внедорожник будет только в пятидверном варианте. От трехдверной укороченной версии было решено отказаться.

Проблема в том, что Прадо с тремя дверями окажется конкурентом будущей новинки компании – внедорожника, который станет младшим в семействе Land Cruiser.

Тем временем венгерский дизайнер X-Tomi решил представить, как выглядел бы автомобиль с тремя дверями и укороченной базой. В такой версии машина была бы еще более проходимым и маневренным внедорожником, который сложнее посадить на днище благодаря тому, что его колеса находились бы ближе друг к другу.

С момента выхода в 1951 году под названием BJ Toyota Land Cruiser, внедорожник выпускался в разных кузовах. В том числе и в трехдверных вариантах. Как видно на рисунке X-Tomi, современная трехдверка была бы короче пятидверки, длина которой достигает 4,92 м, примерно на 50 см.

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Изображение: X-Tomi, Toyota