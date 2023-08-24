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В России представили моторные масла Rolf Ultra...

Новое моторное масло: компоненты европейские, производство отечественное

В России представили моторные масла Rolf Ultra на уникальной основе GTL и ПАО

23 августа на выставке MIMS Automobility Moscow 2023 представили новое моторное масло Rolf Ultra.

Как известно, нашу страну покинуло большинство известных нефтехимических брендов. На этом фоне появление немецкого продукта, да еще с рекомендациями ряда ведущих автопроизводителей, от Порше до БМВ, выглядит необычно.

Санкции никто не отменял, но немецкое масло фактически осталось европейским – на него антироссийские запреты не распространяются. Производство новинки развернуто у нас, а все компоненты при этом поступают из-за рубежа.

Что касается технической стороны вопроса, она не менее интересная. Базовое масло новинки – это результат соединения двух технологий: ПАО (полиальфаолефины) и GTL (gas to liquid).

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Уникальность ПАО состоит в том, что позволяет достичь температуры застывания менее – 60 градусов по Цельсию, снизить испаряемость масла, добиться высокой окислительной стабильности, избавиться от примесей серы и металлов. Отметим, что масла, полученные из газа, отличаются особой чистотой, поскольку не содержат нефтяных примесей.

Потребителю предлагается широкая гамма новых масел в диапазоне вязкостей от 0W-20 до 5W-50. Категория эксплуатации – высшая, уровня SP. Отдельно отметим уникальные металлические канистры – насчет подделок можно не беспокоиться.

Ориентировочные цены синтетического продукта – примерно 1000 рублей за литр. Продавать планируют с сентября.

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Фото: Rolf


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За РулемМихаил Колодочкин
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