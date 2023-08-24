Появился новый плавающий БТР

Новая боевая машина позволит наступать без наведения переправ через реки

«Курганмашзавод» завершает работы над новым плавающим бронетранспортером БТ-3Ф для морской пехоты и сухопутных войск. Об этом заявили в холдинге «Высокоточные комплексы».

«"Курганмашзавод" совместно с АО "СКБМ" заканчивает инициативные опытно-конструкторские работы по созданию бронетранспортера БТ-3Ф», — говорится в сообщении.

Опытный образец боевой машины успешно прошел все испытания, и теперь БТ-3Ф готов встать на конвейер.

Создавался БТ-3Ф на базе проверенной боевой машины пехоты БМП-3. Новинка предназначена для транспортировки морской пехоты и сухопутных войск. Также бронетранспортер БТ-3Ф обеспечивает огневую поддержку спешившегося десанта и способен вести боевые действия в любых погодных условиях и в любое время суток.

БТ-3Ф способен переправляться сходу вплавь не только через реки и озера, но и отлично идет по морской воде при волнении до трех баллов.

Кроме того, бронемашину можно перевозить к местам ведения боевых действий не только автомобильным или железнодорожным транспортом, но и самолетами, такими как Ил-76 и Ан-124, а также на внешней подвеске вертолета Ми-26.

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Фото: Рособоронэкспорт