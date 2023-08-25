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Nissan пришлось отложить выпуск кроссовера из-за кражиNissan пришлось отложить выпуск кроссовера из-за кражи
Мексиканские воры увели с завода Nissan...

Nissan пришлось отложить выпуск кроссовера из-за кражи

Мексиканские воры увели с завода Nissan компоненты для производства нового кроссовера

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Такой хохмы в истории автомобилестроения, пожалуй, еще не бывало. Nissan был вынужден отложить производство модели Kicks нового поколения из-за кражи компонентов с завода в Мексике.

Как сообщает Automotive News, были украдены важные компоненты, без которых выпуск автомобиля невозможен.

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Это уже вторая задержка выхода нового Nissan Kicks. Производство должно было начаться еще в декабре, но тогда автомобиль не прошел краш-тесты, и выпуск автомобиля отложили. Теперь производство автомобиля отложено еще на пять месяцев.

Лори Харбор, генеральный директор Harbour Results, консультанта, отвечающего за поставки, отметила, что кража любого компонента автомобиля нарушает производственный процесс. Всего одна недостающая деталь может привести к остановке всего производства.

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Компания Nissan официально признала кражу, но вдаваться в подробности, что именно у нее украли в Мексике, не стала.

«Выпуск Kicks следующего поколения немного задерживается из-за форс-мажора. Текущее поколение модели будет выпускаться в необходимом объеме – она остается одной из самых популярных в своем сегменте», – заявили в компании.

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Фото: Nissan

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За РулемКирилл Панов
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