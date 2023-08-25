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Популярный Volkswagen из Китая стал дешевле

Новая версия VW Lingdu класса Passat расходует менее 6 литров на 100 км и стоит 1,86 млн рублей

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На автосалоне в Чэнду компания SAIC Volkswagen представила новую версию модели Lingdu – L 200TSI.

Это китайская версия Volkswagen Passat.

Новая версия автомобиля получила двигатель 1.2Т, что значительно снизило его цену.

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Этот мотор Volkswagen Lingdu L 200TSI имеет турбонаддув и мощность 116 лошадиных сил. Крутящий момент двигателя достигает 200 Нм.

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В паре с мотором устанавливается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. В результате расход топлива составляет всего 5,87 л на 100 км.

Стоит Volkswagen Lingdu L 200TSI в Китае 143 900 юаней или 1,86 млн рублей. При поставках в Россию по схеме параллельного импорта автомобиль будет стоить в полтора-два раза дороже.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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