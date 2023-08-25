Популярный Volkswagen из Китая стал дешевле
На автосалоне в Чэнду компания SAIC Volkswagen представила новую версию модели Lingdu – L 200TSI.
Это китайская версия Volkswagen Passat.
Новая версия автомобиля получила двигатель 1.2Т, что значительно снизило его цену.
Этот мотор Volkswagen Lingdu L 200TSI имеет турбонаддув и мощность 116 лошадиных сил. Крутящий момент двигателя достигает 200 Нм.
В паре с мотором устанавливается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. В результате расход топлива составляет всего 5,87 л на 100 км.
Стоит Volkswagen Lingdu L 200TSI в Китае 143 900 юаней или 1,86 млн рублей. При поставках в Россию по схеме параллельного импорта автомобиль будет стоить в полтора-два раза дороже.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Autohome.com.cn
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен