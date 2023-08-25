Jetta в Китае стоит 890 тыс. рублей, в России — 2,2 млн рублей. Как так?!
Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин, выступая на MIMS-2023, продемонстрировал с помощью слайдов, почему в России машины в два с лишним раза дороже, чем в Китае.
Для примера был взят бюджетный седан Jetta VA3 (по сути, Volkswagen Polo). В Китае он стоит 890 500 рублей в переводе на наши деньги, а в России машину продают уже за 2 190 000 рублей.
При этом маржа дистрибьютора и дилера вовсе не главные факторы роста цены. Больше трети вносят официальные сборы:
- сбор за таможенное оформление – 3100 рублей
- утильсбор до 01.08.2023 г. – 178 400 рублей
- увеличение утильсбора с 01.08.2023 г. – 122 200 рублей
- таможенная пошлина – 133 575 рублей
- НДС – 204 815 рублей
- плюс «по мелочи»: акциз, СБКТС и ЭРА ГЛОНАСС.
Выходит, что при себестоимости автомобиля в 890 500 рублей на официальные сборы уходит еще 730 000 рублей, 240 000 рублей придется заплатить за доставку, 187 600 возьмет дистрибьютор и 141 200 рублей составит маржа дилера. Все это и выливается в итоговую цену в 2 189 300 рублей (в таблице округлено).
«С этим надо что-то делать!» — отметил глава РОАД.
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Источник: Pikabu
Фото: Depositphotos
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