Новая российская разработка – магнитные амортизаторы

В России разработали магнитную подвеску – она не боится жары, мороза и грязи

Иногда то, что еще вчера казалось забавой мотоциклетного мастера, может стать реальной технологией завтрашнего дня. Входящее в госкорпорацию Ростех предприятие «Росэлектроника» опубликовало информацию о новых амортизаторах подвески собственной конструкции.

Амортизаторы позиционируются как подходящие для экстремальных условий. Принцип работы – нетрадиционен. Вихретоковые амортизаторы «Росэлектроники» работают на базе постоянных магнитов. В конструкции используется эффект силового взаимодействия (или торможения) между магнитами.

Устройство крайне невосприимчиво к окружающей среде, ведь масляная или газомасляная среда в нем отсутствует. Амортизатор спокойно работает в диапазоне температур –80 до +80 ˚С и надежно защищен от воздействия песка и грунта, сообщает пресс-служба разработчика.

Такие амортизаторы планируют использовать в специальной технике, эксплуатирующейся в Арктике и пустынях. Доберется ли такая подвеска до машин попроще? Пока вопрос.

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Источник: РОСЭЛ

Фото: ruselectronics.ru