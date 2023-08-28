Новая российская разработка – магнитные амортизаторы

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Иногда то, что еще вчера казалось забавой мотоциклетного мастера, может стать реальной технологией завтрашнего дня. Входящее в госкорпорацию Ростех предприятие «Росэлектроника» опубликовало информацию о новых амортизаторах подвески собственной конструкции.

Амортизаторы позиционируются как подходящие для экстремальных условий. Принцип работы – нетрадиционен. Вихретоковые амортизаторы «Росэлектроники» работают на базе постоянных магнитов. В конструкции используется эффект силового взаимодействия (или торможения) между магнитами.

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Устройство крайне невосприимчиво к окружающей среде, ведь масляная или газомасляная среда в нем отсутствует. Амортизатор спокойно работает в диапазоне температур –80 до +80 ˚С и надежно защищен от воздействия песка и грунта, сообщает пресс-служба разработчика.

Такие амортизаторы планируют использовать в специальной технике, эксплуатирующейся в Арктике и пустынях. Доберется ли такая подвеска до машин попроще? Пока вопрос.

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Источник: РОСЭЛ

Фото: ruselectronics.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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