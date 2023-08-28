В Россию в июне-июле завезли на 181% больше авто с пробегом
В июне-июле 2023 года автомобилей с пробегом в Россию завезли на 181% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость такого автомобиля составила 1,9 млн рублей, говорится в исследовании «Авито авто».
Интересоваться такими автомобилями за год россияне стали на 81% чаще. Доля ввезенных из-за рубежа машин за первые два месяца лета выросла до 2% от общего предложения машин с пробегом. В 2022 году этот показатель за аналогичный период составлял 0,7%.
Чаще всего предлагают автомобили марок:
- Toyota
- Honda
- Kia
- Hyundai
- Nissan.
А самой популярной моделью стал кроссовер Hyundai Santa Fe. Его средняя цена «под заказ» - 2,75 млн рублей.
В тройку моделей-лидеров также вошли Nissan Note (995 тыс. рублей) и Honda Fit (910 тыс. рублей).
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Источник: ТАСС
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