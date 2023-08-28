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Москвич на метане? Это уже не за горами

Установка газобаллонного оборудования в автомобили Москвич должна быть доступна как опция

Завод «Москвич» в ближайшее время может презентовать автомобиль на газомоторном топливе – метане (сжатый природный газ), сообщил замгендиректора по продажам «Газпром газомоторное топливо» Денис Сафонов.

Установка газобаллонного оборудования в автомобили должна стать опцией, то есть устанавливаться дополнительно. Базовое оборудование у дилеров уже есть, а с установкой в компании «Газпром газомоторное топливо» готовы помочь и поддержать.

Поставки кроссоверов Москвич 3 и его электрической версии Москвич 3е в российские города стартовали в феврале 2023 года, а с марта начались продажи у дилеров.

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Еще в 2018 году Президент Владимир Путин отмечал, что для нашей страны приоритетным является не рост парка электромобилей, а скорее использование газомоторного топлива. Метан более экологичный вид топлива, кто бы что ни говорил, ведь, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, а значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле, и это обстоятельство почему-то мало кем учитывается.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Москвич

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За РулемАлексеева Елена
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