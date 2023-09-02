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Блестящая реакция: как выжить в двух авариях сразу

Водителю чудом удалось избежать ДТП и спереди, и сзади его автомобиле

Сложилась эта ситуация в начале августа на одной из магистралей Сантьяго (Чили).

Автор видео ехал на работу в своей машине, когда перед ним произошла авария, вынудившая его резко затормозить. И в то же время позади него грузовик совершил непредсказуемый маневр в левую сторону шоссе и врезался в автомобиль, который ехал следом. Мужчина попал в «клещи» этих двух несчастных случаев и все-таки ухитрился не попасть ни в один из них. Все это зафиксировал видеорегистратор автомобиля.

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Девушка хотела помочь торговке цветами и попала за решетку

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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