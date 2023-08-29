Веста выехала на встречку и столкнулась с автобусом (видео)

Во Владимирской области Лада столкнулась с автобусом

28 августа в Собинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. На 2-м километре автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово водитель на белой Lada Vesta, двигаясь в сторону трассы М-7 «Волга», выехал на встречную полосу. В этот момент по участку двигался рейсовый автобус.

Автобус вынесло на автомобиль Chery, а Веста влетела во внедорожник Niva Travel.

Около часа дня пресс-служба МВД сообщила, что 10 пассажиров автобуса обратились за медпомощью. Водитель Весты госпитализирован, а его пассажиру помогли на месте.

Судя по последним данным, жертв в ДТП нет, столкновения оказались касательными. Но сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

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Источник, видео: МВД Медиа

Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области