Покупатели автомобилей в России бьют рекорды

Ъ: В августе продажи легковых авто выйдут на уровень 2021 года

Значительный рост стоимости автомобилей (средняя цена в августе на новое авто приблизилась к 3 млн рублей) не повлиял на поведение покупателей. Напротив, спрос на машины, как новые, так и бэушные, продолжает расти. Ожидается, что по итогам августа продажи составят порядка 107 тыс. автомобилей, что приблизит этот показатель к уровню августа докризисного 2021 года.

Всплеск покупательской активности эксперты связывают, в том числе, с отложенным спросом – решение о приобретении автомобиля не принимается за один день, покупатель выбирает, сравнивает, просчитывает все варианты. Кроме того, покупателя в августе подстегнули повышение утильсбора и ставки ЦБ, а также объявления автопроизводителей о новых ценах на автомобили.

«До конца года можно ожидать удорожания новых автомобилей еще на 30% из-за волатильности курса рубля и повышения расходов на растаможку», – считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Источник: КоммерсантЪ