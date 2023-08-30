В Елабуге будут выпускать магистральные полуприцепы Wagnermaier

Предприятие «Вагнермайер Руссланд» начнет выпуск полуприцепов Wagnermaier в Елабуге

Магистральные полуприцепы под маркой Wagnermaier решено выпускать в Елабуге. Предприятие называется «Вагнермайер Руссланд», и расположено оно на территории ОЭЗ «Алабуга».

Модельный ряд планируется вполне серьезный: тентованные, бортовые и контейнеровозные полуприцепы по европейским стандартам. Сборка первых товарных образцов начнется уже в августе. Мощность производства заявлена на уровне 3000 единиц техники в год.

Степень локализации обещают довести до 75%, однако сроки достижения этой планки не называют. Инвестиции в проект составят 560 млн рублей, создается 250 новых рабочих мест. Дистрибьютором бренда Wagnermaier в России выступает компания «Полуприцеп-рф». За ближайшие три года планируется поставить для арендного парка этой компании 9000 единиц техники Wagnermaier

Пресс-релиз сообщает, что «Вагнермайер Руссланд» создана в рамках совместного предприятия с ведущим европейским производителем магистральной техники. По факту торговая марка зарегистрирована на российское ООО, адрес фирменного сайта принадлежит пользователю из России, а СП на 100% принадлежит российскому АО «СП Машиностроительный комплекс».

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Источник: reis.zr.ru, Автопоток

Фото: Wagnermaier