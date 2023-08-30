#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаТуристамКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota возобновила деятельность всех своих японских заводовToyota возобновила деятельность всех своих японских заводов
На 28 линиях 14 остановленных ранее заводах...
За лето россияне совершили более 17 миллионов туристических поездок по странеЗа лето россияне совершили более 17 миллионов туристических поездок по стране
К концу года туристический поток внутри России...
Из Хаммера сделали забавный кемперИз Хаммера сделали забавный кемпер
Годится ли электровнедорожник для путешествий?...

Toyota возобновила деятельность всех своих японских заводов

На 28 линиях 14 остановленных ранее заводах Toyota возобновилась работа

Автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу всех сборочных линий на 14 японских заводах после случившегося накануне системного сбоя. 12 автозаводов приступили к производству сегодня с утра, еще два в префектурах Фукуока и Киото начали работать ближе к концу дня.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Toyota приостановила выпуск машин в Японии

Во вторник компания сообщила, что произошел системный сбой, который не позволял осуществлять подачу деталей. В связи с этим производство автомобилей Toyota и Lexus пришлось временно прекратить.

В чем конкретная причина масштабного сбоя, в компании еще будут разбираться. При этом версия хакерской атаки не рассматривается.

Источник: ТАСС

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0