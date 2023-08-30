Toyota возобновила деятельность всех своих японских заводов
На 28 линиях 14 остановленных ранее заводах Toyota возобновилась работа
Автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу всех сборочных линий на 14 японских заводах после случившегося накануне системного сбоя. 12 автозаводов приступили к производству сегодня с утра, еще два в префектурах Фукуока и Киото начали работать ближе к концу дня.
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Во вторник компания сообщила, что произошел системный сбой, который не позволял осуществлять подачу деталей. В связи с этим производство автомобилей Toyota и Lexus пришлось временно прекратить.
В чем конкретная причина масштабного сбоя, в компании еще будут разбираться. При этом версия хакерской атаки не рассматривается.
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Источник: ТАСС
Фото: Toyota
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