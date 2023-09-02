Стало известно, в каких объемах выпускается новая Lada Vesta

АВТОВАЗ: темп сборки Granta и Vesta практически сравнялся

Обновленная Lada Vesta тольяттинской сборки, стартовавшая в продажах в мае 2023 года, практически сравнялась в темпах производства с бестселлером АВТОВАЗа, семейством Lada Granta. Напомним, одним из плюсов переноса сборки Весты из Ижевска называлась как раз большая мощность производства в Тольятти.

200-тысячным проданным автомобилем стал седан Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno

Увеличение темпов сборки отразилось и на продажах: за три минувших со старта продаж месяца доля Весты в продажах АВТОВАЗа выросла до 20%. Это обстоятельтво помогло автогиганту преодолеть рубеж в 200 тысяч проданных с начала года автомобилей.

Пресс-служба АВТОВАЗа отмечает, что это на 11,5 тысячи автомобилей больше, чем за весь 2022 года. Заметим, что почти любые связанные с авторынком цифры 2022 года считаются так называемой «низкой базой» – картина всеобщей стагнации была очень далека от нормального положения вещей.

Тем не менее, темпы продаж Lada действительно растут. Машину, ставшую в этом году 200-тысячной (на фото), передали клиенту в Санкт-Петербурге. На АВТОВАЗе отмечают, что эта Vesta Cross комплектуется новым мультимедийным комплексом Lada EnjoY Pro Vision с дисплеем 10" и цифровой комбинацией приборов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото: АВТОВАЗ