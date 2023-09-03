Toyota Century 2024: стали известны подробности о японском Rolls-Royce Cullinan

6 сентября Toyota официально представит роскошный внедорожник Toyota Century 2024

Новый Toyota Century 2024 не будет просто копировать дизайн седана Century. Вместо этого он будет представлять собой уникальный внедорожный вариант, который, по слухам, может быть элитным вариантом Toyota Grand Highlander, удлиненным до 5210 мм.

Toyota Century 2024

Что касается технических характеристик, Toyota Century 2024 будет оснащен той же трансмиссией, что и флагманский Lexus TX 550h+. Это означает, что автомобиль будет оснащен 3,5-литровым подключаемым гибридным двигателем V6, мощностью 406 л. с., в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Toyota планирует экспортировать эту модель в другие страны.

Источник: Motor1

Фото: Toyota