#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dongfeng Rich 7Dongfeng Rich 7: качественная альтернатива Nissan Navara по доступной цене
В России продают Dongfeng Rich 7, выпускаемый...
Финиш у берегов Атлантики. А вот 5000 японских машин до Португалии не добрались – корабль-автовоз потерпел ­крушение.От Москвы до Лиссабона на ВАЗ‑21093 за рекордные 45 часов – автопробег «За рулем»
Исполняется 35 лет фантастическому зарулевскому...
Убегающий от полиции пьяный водитель выехал на встречку и столкнулся с автобусом (видео)Убегающий от полиции пьяный водитель выехал на встречку и столкнулся с автобусом (видео)
В Хакасии полиция стреляла, чтобы остановить...

Toyota Century 2024: стали известны подробности о японском Rolls-Royce Cullinan

6 сентября Toyota официально представит роскошный внедорожник Toyota Century 2024

Новый Toyota Century 2024 не будет просто копировать дизайн седана Century. Вместо этого он будет представлять собой уникальный внедорожный вариант, который, по слухам, может быть элитным вариантом Toyota Grand Highlander, удлиненным до 5210 мм.

Toyota Century 2024
Toyota Century 2024
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Toyota возобновила деятельность всех своих японских заводов

Что касается технических характеристик, Toyota Century 2024 будет оснащен той же трансмиссией, что и флагманский Lexus TX 550h+. Это означает, что автомобиль будет оснащен 3,5-литровым подключаемым гибридным двигателем V6, мощностью 406 л. с., в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Toyota планирует экспортировать эту модель в другие страны.

Источник: Motor1

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0