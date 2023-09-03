Toyota установит рекорд по объемам производства в этом году

За 2023 год Toyota впервые произведет более 10 млн автомобилей

В этом году Toyota планирует побить рекорд производства автомобилей, преодолев планку в 10 млн выпущенных экземпляров.

Из всего количества лишь 3,4 млн автомобилей будут произведены в самой Японии. На производствах в остальном мире планируется выпустить еще 6,8 млн машин. Таким образом, показатели вырастут на 30% в Японии и на 10% в мире по сравнению с прошлым годом.

Toyota

Концерн продолжает оправляться после пандемии COVID-19, постепенно наращивая объемы производства.

Ранее компания сообщила о сбое в системе управления производством, что повлекло остановку производственных линий на 14 заводах. На данный момент производство возобновлено, и компания идет к своей цели.

Источник: Российская газета

Фото: Toyota