В России хотят провести «гаражную реновацию»

За сносимые гаражи будут выплачивать компенсацию или предоставлять машиноместо

В России уже несколько лет идет борьба с гаражами, построенными 30-40 лет назад. Таким образом освобождают территорию для строительства новых жилых комплексов, коммерческих объектов и в целом улучшают общественное пространство. Но при этом сносимые гаражи не хотят признавать капитальным строением, даже в судах, отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

В связи с этим он предлагает провести «гаражную реновацию», чтобы владелец гаража мог получить или адекватную компенсацию, или машиноместо.

«Подобный подход позволяет не просто выплатить собственнику гаража компенсацию, оставляя его один на один с поисками подходящего земельного участка для строительства нового гаража или другого гаражного кооператива в данном районе, а предложить ему готовое решение для хранения транспорта с учетом существующих требований и нормативов», — заявил парламентарий.

По его мнению, у владельца сносимого гаражного объекта должен быть выбор: взять компенсацию деньгами или получить какое-либо место для хранения автомобиля.

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Источник: Прайм

Фото: Егор Алеев/ТАСС