ГАЗ-14 Чайка в хорошем сохране продается по цене новой Весты

На продажу выставили черную Чайку ГАЗ-14 за 1,5 миллиона рублей

В Москве в продаже появился лимузин ГАЗ-14 Чайка 1984 года выпуска с пробегом в 70 тысяч километров. Продавец указывает, что автомобиль находится в заводском состоянии, никогда не участвовал в ДТП и не перекрашивался.

Автомобиль действительно выглядит неплохо – по крайней мере, внешне. Также указано, что у машины был только один владелец и что ПТС – оригинал. Под капотом – родной бензиновый V8 объемом 5,5 л и мощностью 220 л.с., работающий в паре с автоматом.

ГАЗ-14 «Чайка» ГАЗ-14 «Чайка»

В комплектации есть кондиционер – кто знает эти машины, в курсе, что он находится в багажнике. Кроме того, наличествуют гидроусилитель руля, 4 электростеклоподъемника и велюровый салон, местами уже давший слабину, но все еще внушающий респектабельность, спокойствие и комфорт.

Интерьер ГАЗ-14 «Чайка»

Интерьер ГАЗ-14 «Чайка» Интерьер ГАЗ-14 «Чайка»

Продавец добавляет, что документы на машину – современного образца, поэтому переоформление не составит проблем. Цена этой Чайки – всего 1,5 млн рублей, что совсем немного – и просто за автомобиль (по нынешним меркам), и за памятник советской инженерной школы в состоянии «на ходу». Правда, остается вопрос: сколько надо вложить, чтобы хотя бы поддерживать этот ход…

ГАЗ-14 «Чайка»

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Источник, фото: Avito