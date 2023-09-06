Nissan отложил производство кроссовера Kicks из-за кражи – подробности
Nissan Motor отложила начало производства нового поколения кроссовера Kicks в Мексике на шесть месяцев после того, как некоторые компоненты были украдены у местного поставщика, сообщила газета Nikkei. Выяснилось, что речь идет о деталях для создания пресс-формы, без которых выпуск модели невозможен.
Производство Kicks должно было начаться в декабре, но теперь, по всей видимости, его отложат на июнь 2024 года.
Nissan подтвердил задержку:
«Из-за непредвиденного фактора, находящегося вне контроля компании, одна из наших программ новой модели была немного отложена», — говорится в заявлении компании.
Nissan Kicks производят на заводе в Агуаскальентесе в Мексике для продажи на рынке Северной Америки. В прошлом году на эту модель пришлось 8% продаж в США, всего было реализовано около 54 тыс. единиц.
Для того чтобы перевыпустить пресс-формы (вероятно, речь идет о деталях кузова), понадобится не менее полугода. До сих пор неясно, с какой целью было похищено оборудование.
Nissan Kicks — субкомпактный кроссовер, который производят с 2016 года. В Европе модель не продается, но в Россию Кикс завозят по схеме параллельного импорта. Приобрести новые автомобили можно по цене от 2,3 млн рублей, праворульная версия без пробега обойдется дешевле – от 1,9 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Reuters
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен