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Автоконцерны заподозрили в сборе излишней информации о клиентах

Mozilla: 84% автопроизводителей делятся данными пользователей с третьими сторонами

Доклад «Конфиденциальность не включена» (Privacy Not Included, PNI), подготовленный некоммерческой организацией Mozilla Foundation, вызвал неоднозначную реакцию на автомобильном рынке.

Аналитики Mozilla на основании данных по 25 крупным автопроизводителям (в их числе Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla и др.) пришли к выводу, что компании собирают о пользователях излишнюю информацию, далеко не ту, которая необходима им для улучшения безопасности вождения или обслуживания клиентов. С точки зрения конфиденциальности, они показали худший показатель, в сравнении, например, со смартфонами или системами умного дома, отмечается в исследовании.

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По данным Mozilla, 84% автопроизводителей делятся данными своих клиентов с третьими сторонами, а некоторые делают это не безвозмездно. Аналитики уверены, что в распоряжении автокомпаний есть медицинская и генетическая информация автовладельцев, данные о том, куда они ездят, какие песни поют в пути, финансовая информация и многое другое.

По версии Mozilla, хуже всего с конфиденциальностью обстоят дела у Tesla, Nissan и Hyundai. С лучшей стороны показали себя Renault, Dacia и BMW.

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Источник: Mozilla

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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