#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

ДТП в Ленинградской области: тягач влетел в машину сопровождения велосипедисток

В Ленобласти произошло ДТП с грузовиком и группой велосипедисток

Тяжелое ДТП произошло утром 7 сентября в Ленинградской области. На 59-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 31-летний водитель тягача Scania наехал на двигавшийся впереди автомобиль Ford. Эта машина сопровождала группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2023: поздравляем победителей!
«От удара легковушку отбросило на спортсменок. В результате ДТП две школьницы от полученных травм скончались на месте. Еще семеро девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу», – сообщает МВД Медиа.

Трасса была перекрыта с организацией объезда, полиция начала установление всех обстоятельств аварии. Следователи допросили водителя фуры, но причина его поступка пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 524
Поделиться:
Оцените материал:
0