ДТП в Ленинградской области: тягач влетел в машину сопровождения велосипедисток

В Ленобласти произошло ДТП с грузовиком и группой велосипедисток

Тяжелое ДТП произошло утром 7 сентября в Ленинградской области. На 59-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 31-летний водитель тягача Scania наехал на двигавшийся впереди автомобиль Ford. Эта машина сопровождала группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет.

«От удара легковушку отбросило на спортсменок. В результате ДТП две школьницы от полученных травм скончались на месте. Еще семеро девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу», – сообщает МВД Медиа.

Трасса была перекрыта с организацией объезда, полиция начала установление всех обстоятельств аварии. Следователи допросили водителя фуры, но причина его поступка пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области