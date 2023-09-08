#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

За дефектный BMW автовладелец получил более 28 млн рублей

Суд Петербурга взыскал с завода «Автотор» 28,4 млн рублей за бракованный BMW X6

Жителю Санкт-Петербурга Василию Колесову не удалось договориться с «Автотором» о возврате бракованного BMW X6, выпущенного на заводе, и он вынужден был обратиться в суд. Там встали на сторону автовладельца и обязали АО «Автотор» выплатить ему более 28,4 млн рублей.

Колесов купил BMW X6 в 2021 году у официального дилера в Санкт-Петербурге. Еще в период действия гарантии с машиной начались проблемы: был неисправен отопитель, периодически не срабатывала система бесключевого доступа, а потом обдув и вовсе вышел из строя. Дилер неисправность устранить не смог, но вернуть деньги за автомобиль отказывался.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

В ходе судебного разбирательства дефект машины был признан производственным. С «Автотора» суд взыскал 6,9 млн руб. стоимости автомобиля, 5,5 млн руб. - разницу с нынешней ценой аналогичной машины, 1,4 млн руб. – проценты за пользование кредитом, а также 14,4 млн руб. неустойки и штрафов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: Depositphotos, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 780
Поделиться:
Оцените материал:
-1