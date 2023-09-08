За дефектный BMW автовладелец получил более 28 млн рублей

Суд Петербурга взыскал с завода «Автотор» 28,4 млн рублей за бракованный BMW X6

Жителю Санкт-Петербурга Василию Колесову не удалось договориться с «Автотором» о возврате бракованного BMW X6, выпущенного на заводе, и он вынужден был обратиться в суд. Там встали на сторону автовладельца и обязали АО «Автотор» выплатить ему более 28,4 млн рублей.

Колесов купил BMW X6 в 2021 году у официального дилера в Санкт-Петербурге. Еще в период действия гарантии с машиной начались проблемы: был неисправен отопитель, периодически не срабатывала система бесключевого доступа, а потом обдув и вовсе вышел из строя. Дилер неисправность устранить не смог, но вернуть деньги за автомобиль отказывался.

В ходе судебного разбирательства дефект машины был признан производственным. С «Автотора» суд взыскал 6,9 млн руб. стоимости автомобиля, 5,5 млн руб. - разницу с нынешней ценой аналогичной машины, 1,4 млн руб. – проценты за пользование кредитом, а также 14,4 млн руб. неустойки и штрафов.

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Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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