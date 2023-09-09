Проекционные пешеходные переходы скорее опасны, чем полезны

Эксперты признали опасными лазерные пешеходные переходы

К 2024 году по всей России не менее 30 тыс. пешеходных переходов планируют оборудовать лазерными проекционными устройствами. Такой переход предполагает установку комплекса подсветки дорожной разметки, обозначающей пешеходный переход. Специальный лазерный проектор, установленный на столбе, «накладывает» на стандартную разметку цветной рисунок «зебры».

При этом во всем мире давно говорят об опасности такого решения. Еще в 2016 году исследования в Швейцарии доказали, что это нерационально и неэффективно.

Среди основных факторов названы следующие.

Проекция делает видимым переход, а не пешехода.

Освещение часто активируется слишком поздно и не исключены ложные срабатывания.

У пешеходов возникает ложное чувство безопасности и снижается внимание.

«Конечно же, отдельная история – цена такого решения. Говорят, что за стоимость одного проекционного перехода можно сделать 10 переходов с освещением по современным европейским стандартам. Предпочтение лучше отдавать классическим светофорным регулируемым переходам либо переходам с островками безопасности», – считает автоэксперт Александр Шумский.

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Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: пресс-центр правительства Тульской области