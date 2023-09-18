Появился скутер, на котором можно ездить от парковки до дома

Honda показала складной скутер Motocompacto с запасом хода на 19 км

Линейка Motocompacto была анонсирована Хондой еще в 2020 году – под ее флагом планировалось возродить идею компактного скутера, впервые реализованного в 50-кубовом Honda Motocompo, помещавшемся в багажник Honda City.

Но только что представленный электрический скутер Motocompacto далеко ушел от своего пращура 1981 года. Имея его в автомобиле, можно будет быстро и с комфортом добираться от парковки до дома или офиса.

Honda Motocompacto

Складывающаяся в аккуратный кейс машинка обеспечивает пробег в 19 км на одном заряде со скоростью до 24 км/ч. Электромотор с постоянными магнитами передает на переднее колесо мощность 0,65 л.с.

Весит конструкция около 19 кг (немало, но приемлемо для переноски), а заряжается в сложенном или разложенном виде от стандартной американской сети (110 В) за 3,5 часа. У него есть сиденье, но есть и подножки – можно ехать стоя. Габариты в сложенном виде – 742х536х94 мм. Такой кейс можно везти с собой не только в машине, но и в общественном транспорте.

Honda Motocompacto Honda Motocompacto

Немного о комплектации: передний и задний фонари, датчик заряда, цифровой спидометр, настройки через Bluetooth и приложение для смартфона, ниша для штатного зарядника, стальная петля для запирания в общественных местах.

Для Motocompacto планируется целая линейка аксессуаров: шлем, рюкзак, одежда. С ноября этого года такие скутеры станут доступны для покупки онлайн или в дилерских центрах Honda и Acura по цене 995 долларов США.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: thedrive.com

Фото: Honda