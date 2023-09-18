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Уже понятно, на чем будут ездить депутаты Госдумы

Депутатов Госдумы тоже решили пересадить на отечественные автомобили

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций решение об обеспечении депутатов отечественными машинами.

Об этом он заявил ранее на встрече с членами Молодежного парламента. Первое заседание Госдумы пройдет в понедельник, 18 сентября.

Предварительно передвижение депутатов в Москве обсудили с Управлением делами президента РФ. Было решено, что по мере старения и выбытия служебных автомобилей их заменят на отечественные.

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Какие авто нужны для чиновников – мнение депутата

На самом деле, вариантов авто для депутатов немного. Так, АВТОВАЗ готов предложить новую модель Lada Aura представительского класса. Однако такие машины пока не выпускают. Но есть и простые Весты и Гранты. Для разъездных целей машины вполне пригодные. Для руководителей фракций подойдет Aurus.

Напомним, президент поручил правительству до 1 февраля принять меры по использованию госслужащими в служебных целях российских авто. И хотя депутаты чиновниками не являются (депутатов не назначают. а выбирают), по умолчанию подразумевалось, что это решение мимо них не пройдет.

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Источник: РИА Новости

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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