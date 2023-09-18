Уже понятно, на чем будут ездить депутаты Госдумы

Депутатов Госдумы тоже решили пересадить на отечественные автомобили

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций решение об обеспечении депутатов отечественными машинами.

Об этом он заявил ранее на встрече с членами Молодежного парламента. Первое заседание Госдумы пройдет в понедельник, 18 сентября.

Предварительно передвижение депутатов в Москве обсудили с Управлением делами президента РФ. Было решено, что по мере старения и выбытия служебных автомобилей их заменят на отечественные.

На самом деле, вариантов авто для депутатов немного. Так, АВТОВАЗ готов предложить новую модель Lada Aura представительского класса. Однако такие машины пока не выпускают. Но есть и простые Весты и Гранты. Для разъездных целей машины вполне пригодные. Для руководителей фракций подойдет Aurus.

Напомним, президент поручил правительству до 1 февраля принять меры по использованию госслужащими в служебных целях российских авто. И хотя депутаты чиновниками не являются (депутатов не назначают. а выбирают), по умолчанию подразумевалось, что это решение мимо них не пройдет.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС