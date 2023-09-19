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Простой мотор, надежный автомат, не Китай, новая, за 1,6 млн рублей! Это реально?

«За рулем»: новая иномарка с автоматом, которую еще можно купить за 1,6 млн

Новая машина на автомате за сумму около полутора миллионов? Кажется, последние тренды, возникшие ввиду повышения утильсбора и ослабления курса рубля, выветрили подобные мечты даже из самых оптимистичных голов – ведь даже Веста с вариатором, появись она на рубеже 2023-2024 годов, наверняка будет дороже.

Однако есть еще вариант – его, изучая мельчающий ручеек недорогих новинок авторынка, обнаружил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Да, иранская Iran Khodro, несмотря на неоднократно заявленное громадье планов, все никак не начнет официальные продажи в РФ. Но машины появляются у нас благодаря параллельном импорту.

«Более верное название модели – IKSO Tara. IKSO указывает на крупнейшего иранского производителя, более известного нам как Iran Khodro», – отмечает эксперт.

Модель фактически является версией Peugeot 301, но версией глубоко модернизированной. Скажем, помимо варианта с механикой, есть и 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin китайского производства – такого у Пежо не было.

IKSO Tara
IKSO Tara

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А вот простой атмосферный мотор 1.6 (113 л.с.) с распределенным впрыском и чугунным блоком, хоть и тоже модернизированный, но принадлежит к старой французской линейке TU5.

Атмосферный мотор и надежный автомат – 4 новых модели от 1,5 млн рублей

Базовое оснащение

  • кондиционер,
  • круиз-контроль,
  • сенсорный экран,
  • обогрев зеркал,
  • задние датчики парковки
  • две подушки безопасности,
  • ABS, ESP

В люксовых версиях добавляются еще две подушки безопасности, датчики дождя и света, люк в крыше. Цены – от 1,48 рублей за версию с МКП, от от 1,58 – за автомат.

А есть ли сейчас еще доступные новые машины с простыми атмосферниками и надежными автоматами? Ну, не настолько дешевые, но зато интересные!

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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