В новых требованиях к гаражам чиновников нашли плюсы для граждан

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Миронов: Пересаживание чиновников на отечественные машины снизит цены на авторынке

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что пересаживание чиновников на отечественные автомобили благоприятно скажется на авторынке в целом и для простых россиян в частности. Он отметил, что из-за увеличения госзаказа предприятия увеличат выпуск авто, что в конечном итоге скажется на их стоимости.

«У нас сегодня начинает возрождаться автопром, но машины дорогие – и чтобы они подешевели, они должны быть поставлены на конвейер», – объяснил Миронов.
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Он также добавил, что в условиях снижения себестоимости выпускаемой продукции автопроизводителей «нужно обязать по меньшей мере не повышать цены и увеличивать показатели локализации».

Накануне Совет Государственной думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Российская газета

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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