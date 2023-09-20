В новых требованиях к гаражам чиновников нашли плюсы для граждан
Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что пересаживание чиновников на отечественные автомобили благоприятно скажется на авторынке в целом и для простых россиян в частности. Он отметил, что из-за увеличения госзаказа предприятия увеличат выпуск авто, что в конечном итоге скажется на их стоимости.
«У нас сегодня начинает возрождаться автопром, но машины дорогие – и чтобы они подешевели, они должны быть поставлены на конвейер», – объяснил Миронов.
Он также добавил, что в условиях снижения себестоимости выпускаемой продукции автопроизводителей «нужно обязать по меньшей мере не повышать цены и увеличивать показатели локализации».
Накануне Совет Государственной думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Российская газета
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен