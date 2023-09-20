В новых требованиях к гаражам чиновников нашли плюсы для граждан

Миронов: Пересаживание чиновников на отечественные машины снизит цены на авторынке

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что пересаживание чиновников на отечественные автомобили благоприятно скажется на авторынке в целом и для простых россиян в частности. Он отметил, что из-за увеличения госзаказа предприятия увеличат выпуск авто, что в конечном итоге скажется на их стоимости.

«У нас сегодня начинает возрождаться автопром, но машины дорогие – и чтобы они подешевели, они должны быть поставлены на конвейер», – объяснил Миронов.

Он также добавил, что в условиях снижения себестоимости выпускаемой продукции автопроизводителей «нужно обязать по меньшей мере не повышать цены и увеличивать показатели локализации».

Накануне Совет Государственной думы принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства.

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Источник: Российская газета

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС