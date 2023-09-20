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Niva Travel и Niva Legend получат единую конструкцию (сейчас это не так!)

АВТОВАЗ проведет сквозную унификацию семейства Нива

Волжский автозавод планирует максимально унифицировать платформы двух автомобилей семейства Нива – Niva Legend и Niva Travel. Дело в том, что, имея единые корни в виде ВАЗ-2121, эти модели долгое время модернизировались разными командами инженеров – соответственно, на АВТОВАЗе (когда выпускалась Lada 4x4) и на GM AVTOVAZ (в эпоху Chevrolet Niva).

Поэтому у Niva Legend более современная передняя подвеска с двухрядными подшипниками, а у Niva Travel, в свою очередь, упрощенное управление раздаткой – одним рычагом вместо двух. Сейчас перед конструкторами стоит задача свести лучшие наработки в одну конструкцию, пишет источник со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе.

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Кроме того, обе модели планируется оснащать несколькими вариантами двигателя от переднеприводных моделей, начиная с 90-сильного агрегата Гранты. Это потребует вмешательства в конструкцию коробки передач, раздаточной коробки и заднего моста, но точный список изменений пока не определен. Все вышеописанные работы планируется завершить в 2025 году.

Эта комплексная задача довольно сложна. В частности, потому, что новые моторы АВТОВАЗ планировал тестировать на мелкосерийной Ниве Спорт, а ее запуск сместился с 2023 на 2024 год.

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Источник: Автопоток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

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