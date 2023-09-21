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Кого и на что пересаживать: сначала надо разобраться с терминами

Эксперты дали свои характеристики российских чиновников и автомобилей

Тема пересаживания чиновников на отечественные авто в последние дни явно в топе новостей. Оно и понятно: президент РФ поставил перед правительством сроки реализации инициативы, а депутаты единогласно проголосовали «за». Осталось разобраться, кто именно подходит под понятие «чиновник» и на какие такие российские автомобили его будут пересаживать.

Эксперт Игорь Моржаретто обратил внимание, что понятие «российский автомобиль» нигде не закреплено. Если, к примеру, смотреть по локализации, то самым «российским» (не считая продукции АВТОВАЗа) будет Haval (по определению Минпромторга он наберет 2500 баллов): на заводе есть и сварка, и окраска, и сборка, и даже производство двигателей. А вот «Москвич» под определение «отечественный» в этом случае явно не попадет – на заводе по сути только проводят крупноузловую сборку и меняют шильдики. Также не смогут стать российскими и машины калининградского «Автотора».

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Автоэксперт Петр Шкуматов высказал предположение, что отечественным может считаться авто, имеющее штамп в техническом паспорте о том, что он выпущен на российском заводе. Тогда сюда попадают и собранные в России ранее БМВ, Мерседесы и Фольксвагены.

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Понятно, что новые Весты и планируемые к выпуску на АВТОВАЗе Ауры вполне могут соответствовать понятию «российский автомобиль». Еще можно вспомнить про Аурус, но выпускают их порядка 100 штук в год, да и стоимость их закупки перекроет существующие сегодня затраты на приобретение иномарок.

Что же касается понятия «чиновник», то это не только «верхушка», сидящая в Москве. Есть еще руководители региональных подразделений различных представительств и министерств, представители местных органов власти. Они и без инициативы сверху закупают в свой автопарк отечественные Лады, Нивы и УАЗы, потому что это недорого и практично.

Другими словами, четкого и единственно верного ответа на вопрос «кто такой чиновник» и «что такое российский автомобиль», пока нет – есть только предположения. И пока это не закреплено на законодательном уровне, можно продолжать дискуссию.

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Источник: Российская газета

Фото: http://duma.gov.ru/

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