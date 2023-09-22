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Toyota представила обновленный двухцветный RAV4 2024 модельного года

Японская Toyota показала обновленный кроссовер RAV4 для США

Концерн Toyota представил в США обновленный кроссовер RAV4. Автомобиль 2024 модельного года получил двухцветную комбинацию окраски кузова. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша.

Расширен и перечень оборудования. Теперь в системе полного привода есть режим Trail, который предназначен для движения по бездорожью. В приспособленной для таких дорог комплектации кроссовер получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие. Также он дооборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.

Toyota RAV4 2024
Toyota RAV4 2024
Toyota RAV4 2024
Toyota RAV4 2024
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В версии Woodland Edition, которую оценят любители спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря.

Комплектуется кроссовер гибридной силовой установкой на основе бензинового 2,5-литрового двигателя мощностью 219 л.с. Автомобиль доступен в восьми комплектациях.

Ожидается, что Toyota RAV4 Woodland Edition 2024 года и полная линейка моделей RAV4 2024 года поступят в дилерские центры Toyota до конца этого года.

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Источник, фото: Toyota

Toyota RAV4 2024
Toyota RAV4 2024
Toyota RAV4 2024

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+5