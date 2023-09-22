Toyota представила обновленный двухцветный RAV4 2024 модельного года
Концерн Toyota представил в США обновленный кроссовер RAV4. Автомобиль 2024 модельного года получил двухцветную комбинацию окраски кузова. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша.
Расширен и перечень оборудования. Теперь в системе полного привода есть режим Trail, который предназначен для движения по бездорожью. В приспособленной для таких дорог комплектации кроссовер получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие. Также он дооборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.
В версии Woodland Edition, которую оценят любители спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря.
Комплектуется кроссовер гибридной силовой установкой на основе бензинового 2,5-литрового двигателя мощностью 219 л.с. Автомобиль доступен в восьми комплектациях.
Ожидается, что Toyota RAV4 Woodland Edition 2024 года и полная линейка моделей RAV4 2024 года поступят в дилерские центры Toyota до конца этого года.
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Источник, фото: Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.