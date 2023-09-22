Toyota представила обновленный двухцветный RAV4 2024 модельного года

Японская Toyota показала обновленный кроссовер RAV4 для США

Концерн Toyota представил в США обновленный кроссовер RAV4. Автомобиль 2024 модельного года получил двухцветную комбинацию окраски кузова. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша.

Расширен и перечень оборудования. Теперь в системе полного привода есть режим Trail, который предназначен для движения по бездорожью. В приспособленной для таких дорог комплектации кроссовер получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие. Также он дооборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.

Toyota RAV4 2024

Toyota RAV4 2024 Toyota RAV4 2024

В версии Woodland Edition, которую оценят любители спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря.

Комплектуется кроссовер гибридной силовой установкой на основе бензинового 2,5-литрового двигателя мощностью 219 л.с. Автомобиль доступен в восьми комплектациях.

Ожидается, что Toyota RAV4 Woodland Edition 2024 года и полная линейка моделей RAV4 2024 года поступят в дилерские центры Toyota до конца этого года.

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Источник, фото: Toyota