Стало известно, какие две новые модели начнет выпускать «Москвич»

Собянин: в 2024 году начнут производство Москвича 5 и Москвича 8

В следующем году автозавод «Москвич» поставит на конвейер еще две модели – кроссоверы Москвич 5 и Москвич 8. Они пополнят модельный ряд автопроизводителя, который сейчас представлен двумя версиями Москвича 3 (бензиновой и электрической) и седаном Москвич 6.

«В планах на следующий год — начать производство еще двух моделей: кроссоверов Москвич 5 и Москвич 8», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Подробностей о новых моделях столичный градоначальник не раскрыл. Но в июне Москвич 5 показали участникам совещания в Татарстане. Новый кроссовер «Москвича» – это перелицованный китайский JAC Sehol X6. У него 1,5-литровый мотор на 149 л. с. или 184 л. с., вариатор или «робот», привод – передний. По габаритам он сопоставим с Lada X-Cross 5. Эксперты предполагают, что такой автомобиль будет стоить не меньше 2,5 млн рублей.

В основе Москвича 8 – китайский JAC X7. На российском рынке эта модель уже продавалась как JAC S7, хотя особым спросом не пользовалась. Кроссовер относится к тому же размерному классу, что и Chery Tiggo 8 Pro.

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Источник: Telegram Сергея Собянина

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»