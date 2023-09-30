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Стало известно, во сколько АВТОВАЗу обойдется перенос сборки Lada Largus в Ижевск

Перенос производства Lada Largus в Ижевск встанет АВТОВАЗу в 2 млрд рублей

В августе производства всего семейства Largus было перенесено из Тольятти на производственную площадку в Ижевске. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, это потребовало от компании дополнительных инвестиционных вложений в размере 2 млрд рублей, но он уверен, что эти затраты полностью окупятся.

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«Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около двух миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей», — сообщил Соколов.

На заводе в Ижевске кроме обычных Lada Largus также будут собирать родственные электрические e-Largus. Старт производства самого высоколокализованного электромобиля в России намечен на 2024 год, а опытную партию выпустят уже в этом году.

Источник: РИА Новости

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