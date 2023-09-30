Стало известно, во сколько АВТОВАЗу обойдется перенос сборки Lada Largus в Ижевск
В августе производства всего семейства Largus было перенесено из Тольятти на производственную площадку в Ижевске. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, это потребовало от компании дополнительных инвестиционных вложений в размере 2 млрд рублей, но он уверен, что эти затраты полностью окупятся.
«Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около двух миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей», — сообщил Соколов.
На заводе в Ижевске кроме обычных Lada Largus также будут собирать родственные электрические e-Largus. Старт производства самого высоколокализованного электромобиля в России намечен на 2024 год, а опытную партию выпустят уже в этом году.
Источник: РИА Новости
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости