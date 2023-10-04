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Россия готовит ответные меры на запрет въезда авто в страны ЕС

МИД РФ: запрет въезда машин в страны Европы без должной реакции не останется

Россия отреагирует на решение Еврокомиссии о запрете въезда в страны ЕС автомобилей с российскими номерами. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, какие именно ответные меры будут предприняты со стороны Москвы, будет объявлено после соответствующих согласований между ведомствами.

«Профильными ведомствами ведутся, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на решение некоторых стран ЕС объявить запрет на въезд автомобилей из РФ. Когда эти решения будут согласованы, мы об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Евросоюза не останутся», – отметила Захарова.
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Представитель МИД добавил, что российская сторона рассматривает запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в некоторые страны ЕС как еще одну попытку по воссозданию железного занавеса в Европе.

На сегодняшний день о принятых заградительных мерах на въезд российских авто заявили Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия, у которых есть сухопутная граница с Россией. Ограничения также поддержали Норвегия, которая не входит в ЕС, и Германия, у которой нет общих границ с Россией. Накануне запрет ЕС поддержала Болгария.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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