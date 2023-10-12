Какими должны быть танки будущего

Танк будущего – каким его видят эксперты

Глядя на события в зоне СВО и на свои танки Абрамс, американцы поняли, что с такой бронетехникой, как у них, на современной войне делать нечего. Масла в огонь подлили и события в Израиле с горящими Меркавами.

Группа экспертов, консультирующая Пентагон, была вынуждена признать, что США нужен новый и принципиально другой основной боевой танк. И разгорелась дискуссия.

Одни считают, что эре танков в принципе пришел конец, и тут ничего не поделать. Другие пытаются объяснить, что танк по-прежнему необходим, но он должен измениться, и вот каким требованиям должен соответствовать танк пятого поколения, которому предстоит воевать в 2040-х годах.

Проанализировав 20 последних военных конфликтов (с 2006 года до СВО), эксперты пришли к выводу, что тяжелый Abrams на современном поле боя бесполезен: эту дорогую машину уничтожит копеечный дрон. Оснастив же 78-тонный танк защитой против дронов, военные получат еще более тяжелый танк – медленный, с низким ресурсом и ужасной проходимостью.

В будущем угроз для танков, помимо дронов, барражирующих боеприпасов и мин, только прибавится. Следовательно, нужно сделать упор на средства борьбы с противотанковыми системами и на активную защиту, способную обнаруживать и поражать ракеты, гранаты и дроны.

Подобная защита стоит на израильских Меркавах, но перед дронами она оказалась бессильна.

Также нужно что-то делать с разведкой, которую ведут беспилотники, спутники и специальные наземные датчики. Поле боя просматривается отлично, и противнику остается только направить беспилотник к затаившемуся на огневой позиции танку.

То есть, важно снизить заметность танков — в инфракрасном, радиочастотном и даже оптическом спектрах. Это некий активный камуфляж, разработки которого уже ведутся.

Более того, танки должны уметь сбивать противника с толку. Для этого нужны особые кибервозможности, чтобы танк дезинформировал системы наведения и перехватывал управление беспилотной техникой врага.

А чтобы увеличить скорость принятия решений и реакций на атаки, танки следует оснастить искусственным интеллектом.

Современная война становится все мобильнее, и нужно снижать вес танков, чтобы сделать их быстрее и маневреннее.

78-тонный Абрамс сегодня мало где может проехать, чтобы не увязнуть и не застрять, превратившись в легкую мишень. Снижение веса улучшит проходимость.

Кроме того, малый вес облегчит транспортировку. В идеале танки должны перевозится к месту боевых действий даже по воздуху.

И получается, что в данную концепцию не вписывается ни одна боевая машина США.

Начать следует с уменьшения массы, и оборонка США может сделать танк массой 55-60 тонн без ущерба броне. Но он даже на стадии «прикидок» проигрывает российскому танку Т-90 «Прорыв», который при своей броне, огневой мощи и высоком уровне защиты весит лишь 46 тонн.

Следовательно, танк нужно сделать меньше, что бы он меньше весил при прочной броне. Значит нужно сокращать экипаж (экипаж Абрамса – четыре человека).

Но остается вопрос огневой мощи, на котором тоже нельзя экономить. Более того, вместо 120-мм пушки лучше бы поставить пушку калибром 130 мм. Но в США разработкой более мощной пушки никто не занимается. Также танку понадобятся ПТУРы, пулеметы, система дымовой завесы – все, что есть у российских танков.

И вот снова у США вырисовывается танк массой под 80 тонн.

Тогда советники Пентагона предложили систему, состоящую из двух танков. Впереди едет танк или несколько танков без экипажа, но хорошо вооруженные и защищенные, а сзади едет танк попроще, но с экипажем, который управляет всеми этими боевыми машинами.

И все это – очень далекая перспектива. Пока же в США хотят облегчить Абрамсы до 59 тонн. Но сделать это там успеют только к 2030 году.

То есть, понятно, каким должен быть эффективный современный танк, но сделать его получилось пока только у советских и российских инженеров.