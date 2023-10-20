АВТОВАЗ заработал на Гранте рекордную сумму

В сентябре россияне потратили на новые машины почти 300 млрд рублей

В сентябре Lada Granta не только подтвердила статус российского бестселлера, но и в очередной раз стала лидером по еще одному любопытному показателю – выручке производителя с продаж. В первый осенний месяц эта цифра стала рекордным показательем за последнее время. Если в апреле 2023 года АВТОВАЗ заработал на Гранте 13,65 млрд рублей, в июле – 12,8 млрд рублей, то в сентябре – все 17 млрд рублей!

За три квартала выручка от реализации этой модели почти достигла 114 млрд рублей. Идущий на втором месте Chery Tiggo 7 Pro заработал для китайского бренда 105 млрд рублей с начала года и 15,5 млрд рублей – за минувший месяц.

Оборот от продажи легковых авто у разных производителей, сентябрь 2023

На третьей позиции в сентябре оказался Geely Monjaro (12,8 млрд рублей), а по итогам трех кварталов «бронзу» пока удерживает Haval Jolion (74,6 млрд рублей).

Всего с января по сентябрь текущего года россияне потратили на автомобили 1,88 трлн рублей (годом ранее эта цифра была скромнее – 1,07 трлн рублей), а за месяц – 299 млрд рублей (в сентябре прошлого года было всего 109 млрд). Это чуть ниже по сравнению с августовским показателем этого года – тогда в РФ купили новых легковушек на 304 млрд рублей, рекорд первых трех кварталов 2023-го...

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Источник: Автостат Инфо