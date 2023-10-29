Россия и Белоруссия создадут водородный грузовик

АФК «Система»: производство грузовика на водороде может стартовать в 2024 году

Совместное предприятие, созданное Россией и Белоруссией, покажет опытный образец грузовика с водородной силовой установкой уже к началу 2024 года. Об этом заявил генеральный директор Центра водородной энергетики АФК «Система» Юрий Добровольский.

«Мы начали заниматься с белорусами и делаем совместное предприятие. К Новому году покажем первый опытный образец российско-белорусского водородного грузовика грузоподъемностью около 12 тонн. Надеемся, что к концу следующего года поставим его в серию», – сообщил Добровольский на международной конференции по водородной энергетике.

По его словам, уже есть заказ на первые 30 машин, что должно полностью окупить проект. Речь пока именно о мелких сериях, но в «некоторых областях» возможен и выход на среднесерийное производство, заметил Добровольский.

Итак, появление серийной версии российско-белорусского водородного грузовика ожидается в конце 2024 года. Напомним, Tatra уже показала такую машину, а КАМАЗ заявлял о намерении сделать это к 2025 году.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash