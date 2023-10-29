Новый КАМАЗ в условиях санкций – что сейчас с грузовиками поколения К5?

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КАМАЗ нарастил выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с прошлым годом

Флагман отечественного грузового автомобилестроения отчитался о выпуске новых грузовиков поколения К5 в третьем квартале 2023 года. По сообщению пресс-службы, с января по сентябрь завод произвел более 3 тысяч тягачей КАМАЗ-54901 (пока единственной серийной модели К5), и это в 2,5 раза превышает результат трех кварталов 2022 года.

За минувший сентябрь было выпущено 600 тягачей, тогда как годом ранее – всего 150. Для сравнения приводится докризисный результат, показанный в феврале 2022 года: 407 грузовиков КАМАЗ-54901.

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Отметим, что изначально за весь 2023 год КАМАЗ рассчитывал выпустить 10 600 грузовиков семейств К4 и К5. Сколько в 2023-м успели сделать машин К4, свежий пресс-релиз не уточняет.

КАМАЗ продолжает удерживать общее лидерство по продажам новых грузовиков в РФ, но идущий на втором месте китайский Sitrak отстает все меньше. Если взглянуть на продажи отдельных моделей, то первые четыре строчки занимают машины из Китая, а лучшая отечественная машина – это КАМАЗ-43118, относящийся к поколению К3.

Источник, фото: КАМАЗ

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