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Несмотря на запрет: вот какие автомобили для заказа из Японии интересуют россиян

В России вырос спрос на малолитражки из Японии

Таможня Владивостока зафиксировала рост количества ввозимых из Японии машин. Только теперь интерес для россиян представляют не большие седаны, кроссоверы и минивэны, как раньше, а малолитражные автомобили.

Как отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, таких малообъемных моделей у японских автопроизводителей немало.

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«Акцент потребителей сместился в сторону небольших седанов, кроссоверов и компактвэнов с объемом двигателя 1,5–1,9 л. Таких машин достаточно много в линейке Suzuki и Honda. Не подпадающие под санкции модели есть также у компаний Toyota и Nissan», — отметил он.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа 2023 года. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее.

Источник: Известия

Фото: Honda

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