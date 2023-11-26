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В 2024 году россияне лишатся самого дешевого автомобиля на рынке

АВТОВАЗ решил прекратить производство Lada Granta к концу 2024 года

Это решение было озвучено президентом компании Максимом Соколовым, когда он уточнил планы по производству на 2023 год. Он также сообщил, что новая модель Lada Iskra заменит Granta, причем ожидается, что в текущем 2023 году будет выпущено еще более 200 тысяч автомобилей Granta.

После Iskra, которая выйдет в конце 2024 года, линейка Lada будет пополнена компактным городским кроссовером на платформе Vesta и минивэном, который, возможно, станет полноценным преемником модели «Ларгус».

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Прототипы Lada Iskra, замаскированные камуфляжем, были замечены в Тольятти в начале ноября. Предполагается, что модель будет построена на адаптированной и локализованной версии французской модульной платформы CMF-B LS от Renault-Nissan. Однако двигатели, вероятно, будут разработаны самостоятельно: это будут уже знакомые 1,6-литровые атмосферные двигатели мощностью 90 и 106 л. с., а также 1,8-литровый двигатель, выдающий 122 л. с.

Примечательно, что продажи LADA Granta превысили отметку в 1,5 миллиона единиц в понедельник, 20 ноября. Теперь она стала одной из самых популярных моделей в истории Lada.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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