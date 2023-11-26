Российская версия нового Geely Atlas отличается от китайской

Новый Geely Atlas для России отличается от китайского исполнением салона

Одной из главных особенностей новой версии является замена руля неправильной формы на руль от Geely Monjaro, который имеет более классическую форму.

Geely Atlas

Фотографии салона нового Atlas показывают, что внутреннее пространство автомобиля не претерпело больших изменений. Впечатляющая цифровая приборная панель с экраном размером 10,25 дюйма и вертикально ориентированным экраном медиасистемы диагональю 13,2 дюйма остались неизменными, сохраняя современный и элегантный вид.

Интерьер китайского Geely Atlas Интерьер Geely Atlas для России

Хотя технические детали российской версии Atlas пока не раскрыты, известно, что в Казахстане автомобиль оснащается двумя мощными двигателями: 1,5-литровым мотором мощностью 174 л. с. и 2-литровым мотором мощностью 218 л. с. Оба двигателя работают в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Источник: Китайские автомобили