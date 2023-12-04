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VW Golf: все, что мы знаем об обновлении 2025 года

VW Golf 2025 года: обновленный дизайн и салон, но прежние двигатели

VW готовится представить последнюю версию Golf с двигателем внутреннего сгорания, прежде чем модель перейдет к полностью электрическому приводу.
Несмотря на то, что компактные хэтчбеки уступают в продажах кроссоверам, Golf остается знаковой моделью для VW.

Нынешний Golf восьмого поколения был представлен в 2019 году, поэтому неудивительно, что Фольксваген запланировал обновление на 2024 год.

У автомобиля станут более острыми светодиодные фары, что вкупе с обновленным передним бампером с воздухозаборником в стиле «смайлик» придаст экстерьеру свежий вид. В задней части произойдут едва заметные изменения: появится новая светодиодная графика задних фонарей и небольшое обновление нижней части бампера.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Бывший завод Volkswagen в Калуге начал выпускать автомобили

В дополнение к стандартной версии наблюдателями были замечены прототипы GTI (бензиновый), GTD (дизельный), GTE (PHEV) и R, каждый из которых сохранил свои спортивные обвесы, яркие акценты и значки. Кроме того, при рестайлинге останется и кузов Variant (универсал), который также будет предлагаться в топовом варианте R.

Внутри салона предусмотрены экраны размером 12,9 и 15 дюймов. При обновлении VW планирует вернуться к физическим кнопкам на руле, отказавшись от сенсорного управления.

Golf 2024 года продолжит использовать слегка улучшенную версию архитектуры MQB Evo, при этом инженеры намерены усовершенствовать настройку шасси, улучшив управляемость и ходовые качества хэтчбека.

Что касается двигателей, поскольку обновленная модель станет последней с ДВС до перехода VW к полностью электрическим автомобилям к 2033 году, под капотом не стоит ждать особых изменений. Текущие варианты двигателей будут либо сохранены, либо получат небольшие улучшения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Сarscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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