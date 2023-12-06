Подушки безопасности на УАЗах: производитель раскрыл подробности
Как ранее сообщал «За рулем», по соглашению, заключенному правительством Ульяновской области и ПАО «Соллерс», в начале 2025 года на территории индустриального парка УАЗ в Ульяновске должно начаться производство подушек безопасности для выпускаемых заводом внедорожников, а также для машин других автозаводов.
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Корпоративное издание «Панорама УАЗ» сообщило, что тогда же, в начале 2025-го, подушки будут возвращены в ряд комплектаций автомобилей УАЗ. Уже известно, что это будут модели Патриот, Пикап и Профи. Напомним, предприятие комплектовало машины фронтальными подушками в 2016-2022 годах, но затем прекратило из-за антироссийских санкций.
Кроме того, издание со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских сообщает о том, что новое производство систем безопасности будет организовано со стопроцентной локализацией рулевой колонки, самого руля, а также ремней безопасности. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта будет локализовано производство магниевых сплавов, что беспрецедентно для РФ.
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Источник: life.uaz.ru