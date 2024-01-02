Вот это тягач! Что сейчас с супер-КрАЗом из 1990-х?

Построенный Робертом Ервадяном уникальный тягач КрАЗ подвергся модернизации

В прошлом году «За рулем» рассказывал о шедеврах отечественного трак-тюнинга 1990-х, а буквально вчера вернулся к этой обширной теме. В то время у страны практически не оказалось магистральных тягачей, способных справиться с выросшим в условиях рынка товарооборотом. Водители и небольшие гаражные фирмы переделывали отечественную технику с помощью того, что удавалось достать.

Были среди такой техники и настоящие шедевры. Например, КрАЗ, построенный Робертом Ервадяном из Пскова – легенда не меньшая, чем знаменитый «призрак» КАМАЗ-54112М. И точно так же эффектный КрАЗ пропал с радаров на долгие годы.

Объявился этот монстр только в 2021-м, и выяснилось, что его жизнь сложилась поудачнее камазовской. Он остался в прежних руках, и Робертом Ервадян вместе с помощником Романом Михайловым задумали его модернизацию. Правда, она затянулась на 13 лет, но результат того стоит.

Кабина вместе со стеклопластиковым оперением стоят выше (в салон теперь ведут не две ступеньки, а три) – вероятно, это связано с установкой нового двигателя. Известно, что до обновления на машине стоял турбированный дизель ЯМЗ в связке с двумя последовательными КП: родной 6-ступенчатойи 8-ступенчатой МАЗ...

Однако что теперь служит силовым агрегатом – неизвестно: Роберт Ервадян человек скромный, и о своем детище распространяется минимально...

Поэтому еще одно чисто визуальное наблюдение: самодельный спальный отсек стал длиннее и, очевидно, просторнее. А ввиду увеличения общей высоты кабины спойлер с крыши спального отделения убрали – он теперь не нужен. Выглядит КрАЗ свежо и вместе с тем совершенно монументально. Пожелаем ему долгих лет жизни!

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Видео: Саша Петров