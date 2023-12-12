Крепкая подвеска, высокий клиренс, полный привод: добротный кроссовер за 1,1 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Renault Duster 4х4 с пробегом

Недорогой полноприводный кроссовер с пробегом – как такой выбрать, чтобы не разочароваться? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, причем ответ имеет сразу несколько вариантов. Но как-будто в последние годы прослеживается тенденция: есть множество недорогих кроссоверов на полном приводе, а есть... Renault Duster.

Renault Duster

Бытует мнение, что полный привод у него «паркетный», но мы точно знаем, что муфта тут на редкость выносливая и позволяет много. По словам эксперта, сейчас цены на Duster 4х4 начинаются от 850 тысяч рублей за машины с пробегами около 100 тысяч км, а более свежие (40-50 тысяч км) стоят до 1,1 млн рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Провальных комбинаций двигатель-коробка нет. Все моторы с определенными наборами заморочек, требуют хорошего ухода, но способны на 300-400 тысяч км. В том числе и атмосферник 2.0 F4R (135 л.с. до рестайлинга 2015 года) – только он сочетается одновременно с полным приводом и гидроавтоматом.

Автомат DP8 к этому моменту прошел несколько модернизаций, служит около 250 тысяч км. Архаичная конструкция и четыре ступени делают его задумчивым и резковатым, зато он прост и недорог в ремонте. Механические коробки – нормальные.

Подвеска для бюджетника великолепна: энергоемкая, при этом не трясучая, неплоха управляемость. Коррозия развивается сдержанно. Мелких поломок многовато для европейской машины, но они не разорительны. Оснащение часто спартанское — большинство Дастеров покупали именно с полным приводом и в самых простых комплектациях.

Для дальних путешествий оптимальны бензиновый 2.0 или дизель К9К 1.5 (109 л.с.). Дизельный Дастер очень экономичен и лучше ползает по грязям, но сложнее, капризнее и дороже в обслуживании. Самое распространенное сочетание на вторичке – полный привод с младшим мотором 1.6 K4M (102 л.с.). Его вполне достаточно для всех случаев жизни.

В бензиновые моторы лучше не лить формально разрешенный АИ-92 – детонация может разрушить поршни, да и нагар на кольцах развивается быстрее. Ничего так не сэкономишь.

Кстати, почти все сказанное применимо к родственному Nissan Terrano, да и цены на него сейчас примерно те же. А что делать, если хочется полный привод, но не устраивает ни Дастер, ни Террано? Знакомиться с нашей подборкой!