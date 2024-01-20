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Новую редчайшую Subaru нельзя будет просто купить у дилера

Право приобретения лимитированной Subaru WRX STI Sport# разыграют в лотерею

Всего будет собрано 500 экземпляров Subaru WRX STI Sport#, но купить просто так его не получится. Право на приобретение машины разыграют в лотерею.

В основе Subaru WRX STI Sport# лежит обычная версия WRX с рядом существенных отличий. В автомобиле улучшена ходовая часть с гибкой распоркой между передними стойками и дополнительными регулируемыми тягами. Также был улучшен масляный радиатор трансмиссии.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

Под капотом полноприводной Subaru WRX STI Sport# установлен турбированный 2,4-литровый двигатель мощностью 275 л. с. Двигатель работает в паре с вариатором.

Заявки на участие в лотерее принимаются до 31 октября 2023 года. Розыгрыш состоится 1 ноября 2023 года. Стоимость автомобиля составляет 43 тыс. долларов.

Источник: IXBT

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Subaru
20.01.2024
Фото:Subaru
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