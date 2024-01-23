Этот кроссовер хвалят все. Но покупать его не стоит!

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Эксперт «За рулем» назвал модификацию Renault Duster, которой стоит опасаться

Рассказывая о проблемных версиях популярных кроссоверов, эксперт «За рулем» Александр Виноградов остановился на суперпопулярном в России Renault Duster. Машины первого поколения – крепкие, хорошо сопротивляющиеся коррозии, с близкими к эталону подвесками и рулевым, с высоким ресурсом основных агрегатов и узлов.

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К покупке можно рассматривать Дастер как с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0, так и с 1,5-литровым турбодизелем. Самая распространенная комбинация на вторичном рынке – полный привод и МКП – является и самой беспроблемной. А вот подержанных Дастеров с АКП следует опасаться, считает эксперт.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Четырехступенчатая гидромеханическая коробка (DP2 для переднеприводных модификаций и DP8 для версий 4х4) – агрегат неудачный как с точки зрения эксплуатации, так и ресурса. Он «забирает» много сил у двигателя, из-за чего ухудшается динамика и растет расход топлива. У Дастеров с механикой и автоматом разница в некоторых режимах движения доходит до 3-4 литров на 100 км.

И хотя коробка дебютировала очень давно и претерпела несколько модернизаций, от детских болячек полностью так и не избавилась. Есть проблема с охлаждением – эффективность теплообменника слабая.

Много отказов происходит из-за ненадежности соленоидов управления. Они редко выхаживают больше 100 тысяч км. Часто удается ограничиться только их заменой. Но если затянуть с ремонтом, менять придется еще и фрикционы.

К невысокому качеству материалов и неудобной посадке можно привыкнуть, а вот к «полетевшей» коробке – едва ли
К невысокому качеству материалов и неудобной посадке можно привыкнуть, а вот к «полетевшей» коробке – едва ли

Но и у других популярных кроссоверов есть неудачные версии – советуем подробно изучить их!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Renault, «За рулем»
Количество просмотров 2
23.01.2024
Фото:Renault, «За рулем»
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+13