Надежный 7-местный кроссовер за 1,5 млн – его лучше брать с бензиновым мотором

Эксперт «За рулем» рассказал, какой Volvo XC90 с пробегом прослужит дольше

Этот «швед» относится к числу наиболее надежных кроссоверов «европейской лиги». А найти за 1,5 млн 14-летний SUV вполне реально, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Хотя семиместные версии придется поискать, и отличаются они от других подвеской с дорогими амортизаторами Nivomat с регулируемой жесткостью – стоимостью 60 тысяч рублей каждый.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Volvo XC90 – один из наиболее надежных кроссоверов из числа «европейцев». В бюджет укладываются машины 2010-2011 года выпуска. Однако цена зависит не столько от возраста и пробега, сколько от состояния. Лучше выбирать XC90 с пятицилиндровыми моторами – дизелем 2.4 или бензиновым Т5 объемом 2,5 л. Последний с точки зрения надежности и отдачи – оптимальный вариант.

Единственный недостаток – фазовращатели, требующие замены ремня ГРМ каждые 100 тысяч км.

Пятиступенчатый автомат не подведет при условии регулярной замены масла каждые 50-60 тысяч км. То же самое относится и к муфте Haldex. Стоит отметить, что блок управления муфтой стоит недешево, но его легко снять, что часто привлекает внимание воров. Также их может заинтересовать передняя светотехника, поэтому рекомендуется установить защиту этих деталей, если ее еще нет.

Лакокрасочное покрытие автомобиля устойчиво к воздействию времени и пробега. Сколы краски могут произойти только в проемах задних дверей.

Салон выполнен из высококачественных материалов, и перетяжка руля или сидений водителя может потребоваться только после пробега более 300 тысяч км.

О других не менее надежных 7-местных кроссоверах с пробегом за 1,5 млн читайте в статье «За рулем».